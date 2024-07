Roma, è fatta: preso Dovbyk! Tutte le cifre dell'accordo, domani le firme

Roma, chi è Dovbyk

Secondo l’allenatore del Girona, il meno famoso dei Michel spagnoli, Dovbyk possiede nello stesso corpo "la velocità per correre dietro alla linea difensiva e la forza fisica per far salire la squadra spalle alla porta". È il centravanti completo, ruvido nei duelli da osteria quanto elegante nelle giocate da red carpet. La varietà del repertorio è una conferma della recensione di Michel: con il Girona, nell’ultimo strepitoso campionato, Dovbyk ha segnato 10 gol di sinistro, 1 di destro e 6 di testa oltre a trasformare 7 rigori (con un errore). Se poi saprà confermare l’ultima stagione, da capocannoniere della Liga spagnola, i tifosi della Roma si divertiranno molto. Intanto, cerchiamo di capire come può inserirsi nel sistema De Rossi che punta molto sul controllo del pallone e quindi sulla qualità delle idee.

Come giocherà Dovbyk nella Roma di De Rossi

In questo momento, pensando a Dybala e Soulé come partner offensivi, viene automatico immaginare una squadra schierata con il famoso albero di Natale, risorsa vincente del Milan di Ancelotti. Attenzione però: la sfida sarebbe in questo caso far convivere tre giocatori tutti mancini in attacco. Affascinante, fermo restando che eventualmente Pellegrini ed El Shaarawy possono partecipare al discorso con le loro caratteristiche. Baldanzi invece, mancino pure lui, in questo consesso di talenti potrebbe adattarsi con qualità simili. Ma Dovbyk è bravo anche a cercarsi lo spazio tra i difensori per sfruttare i centimetri (189) e i chili (76) in area di rigore. E allora in un ipotetico 4-3-3, sfruttando i cross di Dybala e Soulé piazzati sulle fasce oppure dei terzini tecnici come Angeliño che salgono a supporto, potrebbe integrarsi perfettamente.