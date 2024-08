Roma, spesi 100 milioni ma De Rossi aspetta gli ultimi ritocchi

INVIATO A BURTON UPON TRENT - Una settimana per affinare l’intesa e prepararsi al meglio per l’esordio stagionale contro il Cagliari. Nella fresca (eufemismo) Inghilterra De Rossi sta lavorando con il gruppo per trovare la massima intesa tra i giocatori che aveva a disposizione già qualche mese fa e i nuovi acquisti, coloro che sono arrivati nelle ultime settimane a peso d’oro e che adesso hanno bisogno di trovare il miglior feeling con la squadra e le idee calcistiche del tecnico. Ma naturalmente la testa dell’allenatore è concentrata sia sul campo, sia sul mercato . Quindi quali potranno essere gli ultimi tasselli da individuare per chiudere definitivamente la rosa e avere un organico di livello e all’altezza delle ambizioni del club e della proprietà.

De Rossi, le parole sul mercato

Qualche indizio De Rossi lo ha dato dopo l’amichevole a Rieti contro l’Olympiakos. Segnali di ciò che stanno cercando Souloukou e Ghisolfi e di cosa lui ha bisogno per assicurarsi quel lavoro che vuole portare avanti nel corso della stagione. Quindi giocatori all’altezza del triplo impegno campionato-Europa League-Coppa Italia, che possano quindi essere tutti utili e allo stesso livello dei titolari: «Non è importante chi giocherà, ma che a fine anno non ci siano differenze tra i giocatori in campo e quelli in panchina». De Rossi è stato chiaro ed approva il lavoro della dirigenza: non serve comprare tanto per farlo, serve arrivare a giocatori forti e utili tatticamente al suo calcio.

Roma, la lista di De Rossi

Il tecnico è stato piuttosto chiaro anche su cosa sta cercando. La frase più interessante del post Olympiacos ha riguardato gli esterni: «Cercheremo di inserire il più possibile esterni alti che occupino l'ampiezza e che giochino anche con i piedi sulla linea del fallo laterale». Ha usato il plurale, ma crediamo che anche un solo arrivo possa soddisfarlo pienamente, soprattutto dopo gli importanti acquisti di Soulé per la fascia e di Dovbyk per il ruolo di centravanti. A De Rossi serve un terzino destro, il sostituto (ma più forte naturalmente) di Karsdorp, ed eventualmente anche un centrocampista. Di gamba, di fisico, che possa fare la differenza sia nelle ripartenze sia in chiusura. Come Boubakary Soumaré del Leicester, tra i nomi visionati da Ghisolfi. De Rossi ha bisogno di qualità ma soprattutto di muscoli, a prescindere dal modulo che deciderà di utilizzare di partita in partita.

Roma, rinforzi mirati e di qualità

La Roma si sta prendendo anche del tempo per cedere i giocatori fuori dal progetto tecnico (Shomurodov verso il Verona) o che hanno bisogno di giocare (Joao Costa chiesto dall’Hull City) e che aiuteranno anche a trovare gli ultimi innesti della rosa di De Rossi. Del resto, lo ha detto anche il tecnico: «Sono colui che ha più pazienza in questa città, perché so che c'è una società che vuole fare le cose fatte bene e arriveranno altri giocatori». DDR aspetta quindi dei ritocchi per la rosa, consapevole che dopo sei arrivi e cento milioni spesi non potranno arrivare altri maxi acquisti ma rinforzi mirati, di qualità, e al giusto prezzo. In ogni caso la regina del mercato italiano non ha finito, ed è pronta a investire ancora.