Roma, con le cessioni arrivano altri quattro colpi

INVIATO A BURTON UPON TRENT - Partiamo da una premessa: la Roma questa estate non sta badando a spese e i cento milioni investiti sono un segnale importante da parte dei Friedkin su quanto vogliano portare in alto il club giallorosso. Mai Dan e Ryan avevano speso così tanto in un’unica sessione di mercato, ma non soltanto loro. L’era Pallotta è stata caratterizzata dalle plusvalenze, quindi dalle cessioni che poi hanno rifinanziato le entrate. E così di fatto la vecchia proprietà non ha mai speso così tanto come i Friedkin, e con un saldo negativo importante. Questa è una estate da record per la Roma, la regina del mercato, che ha investito 90,5 milioni di cartellini (bonus esclusi) vendendo solo per 16,5 milioni.

Roma, le cessioni per chiudere gli ultimi colpi

Detto questo, De Rossi ha bisogno di altri innesti. Ci sono 25 giorni di mercato per trovare un terzino destro, un centrocampista, un esterno alto a sinistra e un centravanti di scorta. Questi sono gli innesti che Souloukou e Ghisolfi proveranno a chiudere nelle prossime settimane. Ci vorrà del tempo, inevitabilmente, provando prima a sistemare alcuni giocatori per fare cassa, abbassare il monte ingaggi ed evitare di avere giocatori di troppo al primo settembre. Andranno via, o comunque la Roma proverà a cederli, Abraham, Karsdorp, Darboe, Zalewski, Shomurodov e Solbakken. Poi, eventualmente, Edoardo Bove che di certo non è di troppo alla Roma ma su cui la Fiorentina è in pressing. Vedremo se arriverà una svolta sul promettente centrocampista romano.

Roma, i nomi per il terzino destro

Quando comincerà a muoversi il mercato in uscita, a quel punto la dirigenza giallorossa proverà ad accelerare anche sugli innesti. Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro, il preferito resta Raoul Bellanova. L’esterno del Torino è considerato il profilo migliore per cominciare questo nuovo progetto basato sui giovani di qualità, resta però la valutazione alta dei granata (25 milioni) che non aiuta certo la Roma ad arrivare alla fumata bianca. Neanche a quella grigia, a dir la verità. Zalewski potrebbe essere una giusta contropartita, i due club sono in contatto e stanno valutando l’opportunità. L’altro nome che piace è quello di Marc Pubill, uno dei giovani più promettenti del calcio spagnolo che durante la scorsa stagione ha totalizzato 34 presenze condite da 1 gol e 3 assist. Un anno fa l’Almeria lo pagò 5 milioni, adesso vale (almeno) tre volte tanto.

Roma, i nomi a centrocampo

A centrocampo la Roma continua a seguire sempre Prati del Cagliari, ma intriga e non poco Boubakary Soumaré del Leicester valutato circa 15 milioni di euro. Insomma, i nomi che piacciono non sono certo low cost. Per questo motivo è necessario prima sfoltire la rosa. Darboe piace a Frosinone e Salernitana, Joao Costa potrebbe andare in prestito all’Hull City, Shomurodov tratta con l’Hellas Verona e Karsdorp ha richieste in Turchia. Ghisolfi è al lavoro per chiudere il prima possibile le cessioni per poi concentrarsi sui desideri di De Rossi.