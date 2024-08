Saelemaekers-Okafor, occasione Roma: ecco i piani di De Rossi

N Abraham, Darboe, Solbakken, Shomurodov, Zalewski, Karsdorp: su questi sei giocatori ancora a libro paga Souloukou e Ghisolfi stanno lavorando per sfoltire la rosa e strutturare un tesoretto utile per andare a inserire gli ultimi tasselli. Quindi un terzino destro, un attaccante esterno e, se arrivasse un’opportunità, anche un difensore centrale e un centrocampista. Per quest’ultimo ruolo molto dipenderà anche dalla situazione legata a Edoardo Bove, richiesto fortemente dalla Fiorentina e, nonostante le sue qualità, non sicuro di restare in giallorosso. iente telefono, concentrazione massima sul campo e sulle prestazioni dei suoi giocatori. Florent Ghisolfi si è preso ieri una pausa di 90 minuti dal suo lavoro sul mercato per assistere al lavoro dei giocatori, della squadra che tra meno di due settimane affronterà il Cagliari nella prima di campionato. Al triplice fischio, poi, di nuovo via con le telefonate, con il lavoro per piazzare quei giocatori che non rientrano nei piani di De Rossi e che, con la loro vendita, saranno utili anche per rinforzare la rosa con i trasferimenti in entrata.: su questi sei giocatori ancora a libro paga Souloukou e Ghisolfi stanno lavorando per sfoltire la rosa e strutturare un tesoretto utile per andare a inserire gli ultimi tasselli. Quindi un terzino destro, un attaccante esterno e, se arrivasse un’opportunità, anche un difensore centrale e un centrocampista.

Roma, le ultime dalla difesa: chi è in uscita

Ma non solo. Perché se dovesse arrivare l’opportunità, e la Roma in fin dei conti lo spera per una questione economica e tecnica, il diesse sarebbe pronto a lasciar andare anche due difensori centrali: Smalling e Kumbulla, i due che al momento sono le riserve di Mancini e N’Dicka. Il primo guadagna tanto e non garantisce continuità per via dei suoi lunghi infortuni che lo hanno condizionato soprattutto la scorsa stagione. L’Arabia sarebbe l’unica strada percorribile. Il secondo ha bisogno di giocare con regolarità dopo la rottura del crociato di un anno fa e se dovesse arrivare anche un’opportunità in prestito sarebbe considerata. Il Parma ci sta pensando.



La trattativa con il Milan: sul piatto due giocatori