La Roma aspetta il Besiktas per Karsdorp: i turchi in pressing sul giocatore

BURTON UPON TRENT - Karsdorp al Besiktas? L’affare si può fare. O almeno se lo augura la Roma che sta aspettando novità riguardo i contatti tra il club turco e il terzino destro, rimasto a Roma da esubero e lontano dalla squadra allenata da Daniele de Rossi. Il club che ha preso anche in estate Ciro Immobile adesso è pressing sul giocatore per cercare di convincerlo ad abbassare le sue richieste economiche riguardo lo stipendio.

Le ultime sulla cessione di Karsdorp

Karsdorp infatti fino a poche ore fa ha continuato a pretendere lo stesso ingaggio percepito alla Roma: 2,2 milioni netti a stagione più bonus. Ora però sembra esserci un’apertura del giocatore nel venire incontro alle richieste dei turchi, anche per poter lasciare la Roma e cominciare finalmente una nuova avventura altrove dopo sette anni complicati in giallorosso. Contatti in corso tra le parti, la Roma spera di poter arrivare a una fumata bianca. Nelle prossime ore per potersi concentrare sulle altre cessioni e poi inserire nuovi giocatori in rosa.