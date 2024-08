Dybala, è caos: cosa sta succedendo tra la Roma e l’Arabia

ROMA - A Ma come si è arrivati a questa situazione bollente a cavallo di Ferragosto? E, soprattutto, cosa succederà ora? Le domande sono tante, le risposte meno. Ma per capire tutto bisogna fare un passo indietro. Parigi, poco prima dell'inizio delle Olimpiadi, in molti credevano che Paredes (che qui ha vissuto) e Dybala si presentassero a vedere una partita dell'Argentina. Se ne parlava tanto ma dei due romanisti nessuna traccia. Leo perché in vacanza dopo la coppa America, Paulo perché concentrato (oltre che sulle nozze lampo in Argentina) solo sulla Roma. Talmente tanto da aver rinunciato a venire ai Giochi che, pure, tanto lo hanno appassionato. Tutto pensava, evidentemente, tranne che ritrovarsi sul mercato a cinque giorni dall'inizio del campionato. Ma come è possibile, si chiedono i romanisti? Perché, va detto: il trio Soulé-Dovbyk-Dybala emoziona e incuriosisce, se il numero 21 andasse via le cose cambierebbero radicalmente.E, soprattutto, cosa succederà ora? Le domande sono tante, le risposte meno. Ma per capire tutto bisogna fare un passo indietro.



Roma, la posizione di Dybala

Dopo la fine del campionato, e la batosta per la mancata convocazione con l'Argentina, Dybala ha parlato con De Rossi. E gli ha manifestato il suo pensiero: restare a Roma sì, ma in caso di chiamata di club importanti in Europa sarebbe andato ad ascoltare le offerte, anche perché c'era la famosa clausola da 12 milioni che gli dava possibilità di uscita. Le offerte (concrete) non ci sono state, sono trascorsi giorni e settimane, le scorie della passata stagione sono venute meno, Paulo ha ricominciato la stagione con entusiasmo. Le maglie più vendute sono sempre le sue (alla finale di volley dell'Italia femminile a Parigi c'erano quattro romanisti con la sua t shirt), i bambini lo adorano, lui non faceva che chiamare Soulé per farsi raggiungere a Trigoria. Tutto sembra risolto, passa luglio e scade la clausola. Poi, però, succede qualcosa.

Dybala e le sirene arabe: lo scenario