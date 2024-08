Mercato Roma, la rivoluzione non è finita: la lista di Ghisolfi

U n Boubakary Soumaré, che pure ha giocato nel Siviglia nell’ultima stagione ma appartiene al Leicester, appena tornato in Premier League. tris di carte francesi. Nei progetti della Roma, e del direttore Ghisolfi che pure è francese, sono entrati tre calciatori che potrebbero integrare la rosa: il più vicino è il terzino destro, Lorenz Assignon , per il quale è già cominciata una trattativa con il Rennes, rappresentato dall’ex romanista Massara. Gli altri due sono un difensore centrale, Loic Badé del Siviglia, e un centrocampista di movimento e sostanza,, che pure ha giocato nel Siviglia nell’ultima stagione ma appartiene al Leicester, appena tornato in Premier League.



Roma, l'attesa per il laterale: è la priorità

Non risultano invece inserimento per Pubill, il terzino dell’Almeria scartato dall’Atalanta dopo le visite mediche. Partiamo proprio da Assignon, diventato una priorità quando De Rossi ha intuito che sarebbe stato quasi impossibile acquistare Bellanova dal Torino. Con la fascia destra scoperta - a Cagliari giocherà titolare il turco Celik - Ghisolfi ha immaginato di poter prendere anche un altro giocatore dalla bottega Rennes dopo il costosissimo Le Fée. Assignon, classe 2000 proprio come Bellanova, ha giocato l’ultimo semestre in Inghilterra, nel Burnley, e viene valutato una decina di milioni. La Roma ha provato invano a proporre un prestito con diritto di riscatto, ora si ragiona sull’obbligo. L’importante è dilazionare il pagamento per non appesantire il bilancio.



Roma, gli altri nomi per la fascia

Gli altri due francesi sono obiettivi vincolati a una serie di cessioni. Se parte uno tra Smalling e Kumbulla, due giocatori che per ragioni diverse sono complessi da piazzare, la Roma si lancia su Badé, difensore centrale anche lui classe 2000, reduce dalla finale olimpica persa contro l’Argentina. Il Siviglia, che ha bisogno di vendere, ha sparato richieste da 20 milioni ma si può trattare. Vale anche per Soumaré, centrocampista classe 1999 cresciuto nel Paris Saint-Germain e comprato dal Leicester nel 2021 per 20 milioni. La stagione in prestito, proprio al Siviglia, lo ha fatto maturare, rendendolo un calciatore molto appetibile per la Roma, che nel corso dell’estate aveva contattato anche l’omologo Koné (poi passato dal Watford al Marsiglia). E’ questo il profilo di centrocampista che chiede De Rossi. Ma per ottenerlo deve aspettare che si muova qualcosa in uscita, a maggior ragione adesso che Baldanzi è entrato a pieno titolo nel gruppo delle mezzali. Ieri, a proposito di francesi, si era sparsa anche una voce su Rabiot, svincolato dopo il lungo percorso alla Juventus, ma per pretese salariali non è avvicinabile dalla Roma.

