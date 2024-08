Solbakken dalla Roma all'Empoli, è ufficiale: i dettagli della cessione

Era nell'aria, adesso è ufficiale: la Roma ha ceduto Solbakken in prestito all' Empoli . Il club giallorosso ha reso noto che l'operazione per il trasferimento in Toscana dell'esterno d'attacco norvegese è stata perfezionata.

Solbakken dalla Roma all'Empoli, il comunicato ufficiale

Cessione Solbakken, il comunicato della Roma: "L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con l’Empoli per la cessione a titolo temporaneo di Ola Solbakken. Arrivato nella Capitale nel gennaio del 2023, ha collezionato 15 presenze e 1 gol in giallorosso. Tra il 2023 e il 2024, inoltre, ha giocato in Grecia con l'Olympiakos e in Giappone con l'Urawa Reds Diamonds. Il Club augura a Ola le migliori fortune per questa nuova avventura in Serie A!".

