Era la sera del 26 luglio di due anni fa, quando una moltitudine di tifosi romanisti riservò un'accoglienza trionfale a Paulo Dybala che, ipse dixit, non aveva mai visto una cosa simile in vita sua. Oggi, il pensiero corre a quell'immagine dell'argentino, seduto sulla scalinata del Colosseo quadrato, sgranando gli occhi di fronte allo spettacolo di cui lui era il protagonista e le migliaia di nuovi fan, i mattatori. Sono trascorsi soltanto due anni: nessuno di quei fan e dei quarantamila abbonati alla nuova stagione poteva immaginare che, proprio alla vigilia del nuovo campionato, l'idillio potesse spezzarsi così bruscamente fra l'Italia e l'Arabia Saudita . Nelle concitate ore che tifosi, club e giocatore stanno vivendo, ognuno nel proprio ambito, tutti sospesi sul filo dell'incertezza, due esortazioni si possono formulare con cognizione di causa, parti in causa permettendo: Roma, non vendere Dybala; Dybala, non lasciare la Roma . Il campione del mondo ha appena 30 anni, ne compirà 31 il 15 novembre.

I numeri di Dybala nelle sue due stagioni alla Roma

Nelle due stagioni capitoline, nonostante le pause accusate a causa degli infortuni, Paulo ha assommato 38 presenze e 18 gol fra campionato e coppe durante la prima; 39 presenze e 16 gol nella seconda. Nel campionato 2022/2023 la Roma è arrivata sesta, guadagnando la finale di Europa League e qualificandosi per la nuova edizione del torneo; nell'ultima Serie A, la squadra si è piazzata ancora sesta e in Europa League è stata eliminata in semifinale dal Bayer Leverkusen campione di Germania, a sua volta sconfitto dall'Atalanta nella finale di Dublino. Grazie ai risultati ottenuti in campo internazionale nell'ultimo quinquennio, sublimato dalla Conference League 2022, attualmente la Roma occupa il quinto posto assoluto del ranking Uefa, prima squadra italiana, dietro a City, Real, Bayern e Liverpool. Tutto questo per dire quanto sia nell'interesse reciproco del club e del campione continuare lungo la strada imboccata insieme.

Le ambizioni dei Friedkin, la classe di Dybala e l'amore dei tifosi

Le ambizioni dei Friedkin, che in questa sessione di mercato hanno già investito 90 milioni di euro con il fiore all'occhiello Soulé, possono e devono sposarsi con il maggior giocatore di classe del campionato. Il quale, ovviamente, ha il diritto di fare scelta che ritiene più opportuna, sotto l'aspetto umano e professionale, presumibilmente allettato dalla cascata di milioni sauditi. Impazza il dibattito su chi sia e chi voglia rompere questo rapporto e i tifosi per primi hanno il diritto di sapere come stiano le cose. Stamane, il sito del Corriere dello Sport ha rilevato come, nella classifica degli ultimi 20 reel pubblicati dalla Roma su Instagram, al primo posto ci sia quello con Dybala, Soulé e Paredes (oltre 17 milioni di visualizzazioni). Al secondo, c'è Soulé che gioca (7.3 milioni), al terzo, Paulo che si allena (3.5 milioni). A seguire tutti gli altri. "Basta questo dato per capire quanto la coppia formata dai due argentini possa essere la fortuna del club in campo e fuori". Perché dilapidare una simile fortuna?