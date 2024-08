Dybala, altra scritta nella notte dei tifosi: "La Joya non si tocca"

ROMA - “La Joya non si tocca”. Altra scritta apparsa nella notte firmata dai tifosi della Roma sempre più preoccupati per un possibile addio di Paulo Dybala. La loro posizione è chiara: il fenomeno argentino deve rimanere nella Capitale. Le sirene arabe continuano a suonare. Sul piatto, per lui, ci sono 20 milioni più 5 di bonus per tre anni. Offerta firmata dagli arabi dell’Al Qadsiah. La trattativa va avanti.