Roma, Kumbulla in prestito secco all'Espanyol: ufficiale

Il trasferimento di Marash Kumbulla dalla Roma all' Espanyol è ora ufficiale. Il difensore centrale albanese lascia la Roma con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025. La Roma contribuirà al pagamento di una parte del suo ingaggio durante il suo periodo in Spagna.

Roma, Kumbulla all'Espanyol: il comunicato

Questo, infatti, il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma comunica di avere trovato l’accordo con l'Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Marash Kumbulla fino al 30 giugno 2025. Arrivato dall’Hellas Verona nel 2020, il difensore – classe 2000 – ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol. In bocca al lupo, Marash".