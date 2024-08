Roma, quanti esuberi. E ora anche Cristante finisce in vetrina

Roma, le scelte a sinistra

La Roma cerca un rinforzo offensivo sul lato di sinistra del tridente. Quindi c’è il rischio affollamento. Traduzione: uno tra El Shaarawy e Zalewski potrebbe lasciare Trigoria entro la fine del mese. Magari entrando come contropartita tecnica in qualche trattativa.

Il rebus Pisilli

Rischia di giocare poco e ogni valutazione sul futuro è stata rinviata finché il quadro delle caselle non sarà definitivo o quasi. Pisilli potrebbe partire in prestito come Pagano e Cherubini, ex Primavera già girati rispettivamente al Catanzaro e alla Carrarese per farsi le ossa in Serie B. La Roma non vuole perdere il controllo dei ragazzi usciti dal vivaio per non ripetere eventuali peccati mortali alla Calafiori o Frattesi. Per questo motivo si ragiona solo sul prestito secco. Intanto, altri baby sono andati via: l’ultimo in ordine di tempo è stato Vetkal, regista di centrocampo classe 2004, che non era titolare tra i baby anche se indossava la maglia numero 10 dell’Estonia dei grandi. Ha firmato un contratto di tre anni con gli svedesi del Brommapojkarna.