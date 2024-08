La lezione di Dybala: c'è chi dice no

P silenzio, i compagni e soprattutto con le persone più care. ensare è dire no. Per tre settimane Paulo Dybala non ha avuto altro nella testa. Il no, spesso soffocato. Ne ha sentite di ogni: le poche cose che gli venivano dette in faccia e le tante riportate. Si è confrontato continuamente con il, i compagni e soprattutto con le persone più care. Mercoledì scorso ha preso la decisione che non desiderava prendere. È così semplice: se fosse stato realmente convinto di andare in Arabia, a casa Aramco dove i tifosi sono i dipendenti della compagnia nazionale di idrocarburi, 479,61 miliardi di fatturato e 106,16 di utile netto, e se i 75 milioni avessero prevalso su un tristissimo ma remunerativissimo finale di partita e carriera, Paulo avrebbe detto sì i primi giorni di agosto accelerando i contatti tra le società.



Già il 7 si era tirato indietro. I tormenti e le sollecitazioni esterne sono però proseguiti, come detto, fino al 21, quando il suo agente-non-agente Carlos Novel ha comunicato alla Roma che la Joya aveva accettato l’offerta dell’Al-Qadsiah.

Giovedì mattina l’ultimo allenamento (in palestra) a Trigoria e l’abbraccio dei tifosi davanti al centro sportivo. Poco dopo l’ora di pranzo la domanda è esplosa nella villa all’Infernetto: «E se dicessi di no?».

In quell’istante il no era già definitivo e più tardi il video preparato per l’addio è diventato il manifesto della maturità di un talento puro e amatissimo: sono bastati una strizzatina d’occhio e un appuntamento fissato per la domenica per far impazzire la città e entusiasmare appassionati d’ogni genere.



Il Gran Rifiuto ha naturalmente irritato la Saudi Pro League, ma è stato accolto con gioia anche in Argentina dove la stampa più attenta stava già decretando la fine di Dybala: «Se accetta il trasferimento sparisce dal calcio che conta». Settantacinque milioni contro otto, tre anni contro uno. Paulo è stato capace di capovolgere numeri e durate. Raramente un rifiuto ha prodotto un ritorno di immagine professionale e personale altrettanto straordinario: Dybala è uscito da questa storia con una misura, una delicatezza e una naturalezza difficili da immaginare fino a pochi anni fa.

Il suo no rappresenta inoltre una delle rare accensioni emotive di un’estate di amarezze, rinunce, abbandoni, attese e atteggiamenti di società e calciatori davvero censurabili. Bene ha fatto la Roma ad assisterlo soprattutto nella fase finale, dopo essere passata da vittima a carnefice, a spettatrice di un’operazione condotta male da tutte le parti. In particolare dai sauditi. Il no deve essere interpretato anche come un’ulteriore assunzione di responsabilità da parte di Paulo: l’esempio è proprio De Rossi, la cui carriera è stata segnata da momenti di notevole sofferenza fisica per il bene della squadra. Per non farsi mancare.



PS. Il voler attribuire il rifiuto alla moglie e alla madre di Paulo mi è sembrato un tentativo (evitabile) di togliere il merito della scelta al giocatore. Io lo considero un segno di maturità e generosità: quando devi prendere una decisione importante, che coinvolge e può scombinare anche la vita delle persone che ami, il loro parere non può che risultare vincolante.