Roma, Abdulhamid è sbarcato a Fiumicino: ora visite e firma

FIUMICINO - Saud Abdulhamid è sbarcato a Fiumicino ed è pronto a diventare un nuovo giocatore della Roma. Il terzino destro arabo questo pomeriggio alle 14.08 è atterrato all’aeroporto accompagnato dal suo agente ed è stato immediatamente portato al Campus Biomedico per sostenere le visite mediche di idoneità sportiva. Il giocatore è stato preso per rinforzare il reparto che vede soltanto la presenza di Zeki Celik, dopo l’esclusione di Karsdorp ora alla ricerca di una squadra in questi ultimi giorni di mercato. Abdulhamid arriva dall’Al-Hilal, squadra in cui ha militato per die stagioni con 74 presenze e quattro reti: la Roma verserà nelle casse del club saudita 2,5 milioni di euro.