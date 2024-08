Roma, Abraham verso il West Ham: De Rossi avrà Danso

ROMA - A braham al West Ham, Danso alla Roma. Via un centravanti, dentro un difensore . Sono due operazioni simili, prestito con obbligo di riscatto, per due ruoli diversi. La prima mossa di Ghisolfi per puntellare la squadra è rinforzare l’ultima linea: in questo modo De Rossi potrà giocare anche con la difesa a tre, come è successo nel secondo tempo contro l’Empoli. Danso è in arrivo dal Lens , la squadra francese dove proprio Ghisolfi lo aveva portato tre anni fa in qualità di direttore sportivo: le due società stanno sistemando un accordo complesso per una valutazione totale che sfiorerà i 25 milioni . La Roma ha anche un piano B per cautelarsi: Loic Badé del Siviglia. Poco meno frutterà la cessione di Abraham, probabilmente 22, che però valgono una plusvalenza e soprattutto un taglio consistente nel monte ingaggi: Tammy, anche se con il decreto crescita, costava circa 9 milioni lordi all’anno alla Roma . Scavalcato anche da Shomurodov come riserva di Dovbyk, Abraham si è convinto ad andare via e ovviamente torna ben volentieri a Londra, la sua città, anche se non potrà lottare per vincere il campionato.

Movimenti di mercato

Ma anche Shomurodov, rilanciatosi grazie al bellissimo gol segnato contro l’Empoli, potrebbe andare via. Il Lecce l’ha chiesto in prestito, con un contributo per il pagamento dello stipendio. Non sono condizioni ideali, naturalmente. E la Roma sta riflettendo perché l’eventuale partenza di Shomurodov comporterebbe la necessità di ingaggiare un altro attaccante. Si deciderà tutto a breve anche a seconda della volontà del giocatore, che piano piano ha conquistato la fiducia di De Rossi. Non è più un esubero, insomma, a differenza di Karsdorp per il quale si cerca una destinazione last minute. Non sarà facile. La Roma gli ha comunque comunicato che non lo reintegrerà, anche a mercato chiuso. L’altra trattativa in uscita, Zalewski al Psv, si è invece incagliata: l’accordo tra i club, 9 milioni più bonus, non è stato sottoscritto da Nicola che vorrebbe restare a Trigoria e meritare sul campo il rinnovo del contratto in scadenza.

Gli altri affari

Con Danso, dopo l’arabo Abdulhamid, saranno dunque due i nuovi ingressi in difesa prima del gong. Danso si è già accordato per un contratto quinquennale da circa 1,5 milioni netti a stagione e prenderà il posto di Kumbulla, subito titolare nell’esordio con l’Espanyol. Ma De Rossi spera di avere anche il francese Assignon, che è un terzino destro sicuramente più pronto rispetto al sorridente saudita sbarcato ieri. Il Rennes aspetta ancora una proposta dopo aver rifiutato la proposta 1+8 (prestito con obbligo) di un paio di settimane fa. Assignon intanto ha giocato titolare anche a Strasburgo, dove la sua squadra ha perso 3-1. Quanto a centrocampo e attacco, tutto dipende da eventuali partenze: se esce uno tra Bove e Cristante (o Paredes), la Roma può tornare ad acquistare. Idem per Zalewski o El Shaarawy per la casella di ala sinistra. Gli obiettivi ci sarebbero pure - la mezzala preferita, Manu Koné, è vicina al Psg - ma servirebbe la tempestività per afferrarli: il giovane esterno belga del Gent, Fernandeze-Pardo, rimane raggiungibile. Solo che gli equilibri finanziari impongono a Souloukou e Ghisolfi una strategia più ragionata e cauta: con pochissime ore davanti per incastrare i paletti economici nelle esigenze tecniche, tutto deve scorrere liscio perché De Rossi possa essere accontentato in tutte le richieste.