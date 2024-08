Roma, ecco Abdulhamid: le prime immagini con la maglia giallorossa

ROMA - In attesa dell'annuncio ufficiale, ci sono già le prime immagini di Saud Abdulhamid con la maglia della Roma. Il piccolo terzino saudita, sbarcato ieri nella Capitale per le visite mediche e la firma sul contratto, si trova a Trigoria, dove è stato fotografato e videoregistrato in vista della presentazione da nuovo calciatore giallorosso. Il video di oggi nella sala stampa di Trigoria è stato pubblicato da alcuni account social sauditi, che stanno seguendo il suo storico approdo in Italia. Si tratta di un vero e proprio spoiler non autorizzato: Abdulhamid indosserà la maglia numero 12.