Roma, Abdulhamid ufficiale: scelto il numero di maglia

Saud Abdulhamid è un nuovo giocatore della Roma . Il club ha annunciato sui social l'arrivo del terzino arabo prelevato dall’Al-Hilal, squadra in cui ha militato per due stagioni con 74 presenze e 4 reti: la Roma verserà nelle casse del club saudita 2,5 milioni di euro.

Abdulhamid alla Roma: tutti i dettagli

Abdulhamid, che ha firmato un contratto di quattro anni, era sbarcato ieri a Fiumicino per le visite mediche con la Roma. Arriva in Italia a titolo definitivo. Indosserà la maglia numero 12. Il club giallorosso lo presenta così sul proprio sito ufficiale: "Esterno destro – classe 1999 – può agire anche sul versante mancino. È un giocatore di spinta, con facilità di corsa e capacità di attaccare la fascia con pericolosità, arrivando a creare pericoli alla porta avversaria. Lo testimoniano i dati statistici racconti nell’ultima stagione, in cui ha vinto il campionato da protagonista con l'Al-Hilal: ha contribuito a otto gol con 3 reti segnate e 5 assist forniti, in 32 apparizioni complessive nella Pro Saudi League".

Le sue prime parole da giocatore della Roma

Ecco le sue prime parole rilasciate ai canali ufficiali della Roma: "Ringrazio Dio per essere qui, ringrazio il club, la famiglia Friedkin e i tifosi per la fiducia che mi hanno dimostrato e per avermi dato questa opportunità. La Roma è un grandissimo club, ho ricevuto questa offerta e non potevo rifiutare un club così importante. La Serie A è un grande cambiamento per me, sia come calciatore che come persona, un grande successo personale. De Rossi? E' una leggenda del club, ho parlato un po’ con lui, mi ha spiegato che lavoro mi aspetta".