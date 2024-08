Bove, il Nottignham è una possibilità: si tratta

Lo scambio Abraham-Saelemaekers , ma non solo. I n queste ultime ore di mercato il diesse Ghisolfi si sta concentrando anche sulle uscite per liberare spazio in una rosa troppo ampia e per cercare in extremis di arrivare a inserire anche un centrocampista. Oltre a Soumaré, il preferito resta Manu Koné : di lui parliamo sulla pagina del Milan, altro club interessato al francese. Dopo l’arrivo di Danso, Ghisolfi adesso sta lavorando sulla trattativa che potrebbe portare Edoardo Bove a giocare in Premier. Il ventiduenne romano ha infatti aperto al trasferimento al Nottingham Forest, club che ha presentato alla Roma un’offerta da circa dieci milioni di euro. Cifra che ai giallorossi andrebbe anche bene visto che il ragazzo non sembrerebbe entrare nei piani di De Rossi, con due panchine su due in questo avvio di stagione e neanche un minuto giocato. Bove è dietro le gerarchie del tecnico che gli sta preferendo come riserva anche Baldanzi, l’esterno offensivo adattato a mezzala: da qui la decisione di provare a piazzarlo sul mercato per ricavare quel tesoretto utile per andare dal Borussia Monchengladbach e affondare per Koné.

Roma, Bove in uscita e non solo

L’uscita di Bove potrebbe non essere l’ultima mossa di Ghisolfi. Prima di tutto perché Cristante resta ancora un nome in bilico, a prescindere dal diverbio avuto ieri con De Rossi, e non così saldo come un tempo nelle gerarchie del tecnico. Se il suo agente Riso riuscirà a trovare una destinazione e un’offerta convincente, a quel punto il giocatore potrebbe anche partire in questi ultimi giorni di mercato. Valutazioni in corso, così come sull’ipotesi di rescindere il contratto con Karsdorp che non ha accettato alcuna proposta arrivata in questa sessione di mercato. Dato che De Rossi non ha intenzione di reintegrarlo in rosa, il club sta considerando di lasciarlo partire con una buona uscita per liberare spazio in rosa e non dover pagare l’intero ingaggio dell’olandese.