Karsdorp saluta la Roma, ufficiale la rescissione

Rick Karsdorp non è più un giocatore della Roma: il club giallorosso ha annunciato di "aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto" con il terzino. "Voglio ringraziare i tifosi della Roma per queste stagioni intense, ho sempre dato il massimo e i miei due figli sono nati in questa città. Questo mi rende molto orgoglioso. Ciao Roma!", ha detto Karsdorp.