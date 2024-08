Roma, Saelemaekers è sbarcato a Fiumicino: ora visite e firma 

FIUMICINO - Alexis Saelemaekers è sbarcato a Fiumicino questa mattina pronto a cominciare la sua avventura alla Roma. Si è conclusa, a fatica, l’operazione con il Milan per lo scambio di prestiti con il belga e Abraham. I due giocatori oggi sosterranno le visite mediche e firmeranno il contratto di un anno per i rispettivi club. L’attaccante belga questa mattina sarà portato al campus biomedico per sostenere tutti gli accertamenti e poi firmare a Trigoria il contratto con il club giallorosso. Dopo essere saltata la trattativa per il trasferimento a titolo definitivo, Roma e Milan hanno deciso di optare per uno scambio di prestiti secco.