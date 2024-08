Bove riflette: ancora non accetta. E se rimanesse a Roma?

ROMA - Edoardo Bove tentenna. Mentre la Roma è pronta a chiudere per Koné, centrocampista francese del Borussia Mönchegladbach, il prodotto del settore giovanile giallorosso non ha ancora accettato l'Eintracht Francoforte, che lo vuole in prestito, dopo aver congelato la proposta del Nottingham Forest, che lo avrebbe acquistato per 8 milioni più bonus: Lina Souloukou aveva già trovato l'accordo con il proprietario greco, Evangelos Marinakis, che aveva conosciuto bene all'Olympiacos.