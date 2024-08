Koné alla Roma, ci siamo: sarà in Italia nel pomeriggio

ROMA - Daniele De Rossi può sorridere: la Roma sta chiudendo in questi minuti l'operazione che porterà Manu Koné a vestire la maglia giallorossa. Il responsabile dell'area tecnica romanista, Florent Ghisolfi, e la Ceo Lina Souloukou stanno limando gli ultimi dettagli con l'obiettivo di strappare il definitivo 'sì' al Borussia Moenchengladbach per chiudere la trattativa e consegnare all'allenatore giallorosso il tanto atteso rinforzo che andrà a completare il centrocampo.