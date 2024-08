ROMA - Manu Koné è il colpo della Roma in extremis per il centrocampo. Il ventritreenne francese è sbarcato questo pomeriggio alle 15.30 all’aeroporto dell’Urbe e subito dopo è stato portato al Campus BioMedico per svolgere le visite mediche. Poi la firma del contratto al Fulvio Bernardini. La Roma è riuscita a chiudere l’accordo con il Borussia Mönchengladbach superando la concorrenza del Milan e dell’Arsenal che nelle ultime ore aveva fatto un sondaggio con il club tedesco.