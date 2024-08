Bove, messaggio da brividi per salutare la Roma e i tifosi

Bove e la lettera social alla Roma

Dopo la firma e l'annuncio, il primo pensiero di Bove è stato quello di salutare la Roma, la città, i suoi storici tifosi ringraziandoli per il sostegno ricevuto in tutti questi anni: "A tutti i miei compagni, gli staff e le persone con cui ho avuto la fortuna di lavorare in questi 14 anni. Alla mia famiglia, i miei amici, la mia fidanzata e il mio agente che mi sono stati vicini in qualsiasi momento. Al posto che mi ha scelto, accolto, e cresciuto fino a farmi diventare quello che sono. Alla mia Città, la mia Gente e il Popolo Romanista che non ha mai smesso di supportarmi e farmi sentire a casa. Grazie dal profondo del cuore" le sue parole in un video con foto da piccolo, il cambiamento negli anni, la crescita fino ai primi gol in prima squadra.

La formula del trasferimento e le cifre

Centinaia di messaggi da parte dei tifosi che lo salutano. Bove è approdato alla Fiorentina in prestito oneroso con obbligo di riscatto (che scatterà al 60% delle presenze). Affare complessivo superiore agli 11 milioni tra prestito (1.5) e obbligo.