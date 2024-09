La Roma ci ripensa: Manolas non sarà tesserato, tutta la verità sull'affare

ROMA - La Roma a sorpresa ci ripensa e ha deciso di non tesserare Kostas Manolas . È arrivato il dietrofront del club giallorosso che dopo aver intavolato la trattativa con il difensore greco ha deciso di chiudere a Hummels la finestra estiva dei trasferimenti, acquistando il tedesco svincolato e non più l’ex giocatore della Salernitana.

I dettagli della trattativa

La trattativa era vicina alla conclusione, il giocatore avrebbe percepito 500mila euro netti fino a giugno, per un’ultima grande esperienza in un top club. Niente da fare, la Roma ha deciso di evitare un’ulteriore spesa - tra l’altro Manolas non sarebbe stato inserito nella lista Uefa - e di chiudere qui il suo lungo e intenso mercato. Dopo Hermoso e Hummels la Roma ha completato la rosa. Manolas ha deciso di chiudere la vicenda con un post in cui ha smentito la trattativa. Una mossa decisamente sorprendente dopo le conferme di ieri: "Mi arrivano tantissimi messaggi da ieri e ringrazio tutti i tifosi romanisti per l'affetto che hanno dimostrato. Non c'è nulla di vero su queste cose che ho letto. Forza Roma".