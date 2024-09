Zalewski, parla l'agente: "Ecco come è andata con il Galatasaray"

ROMA - La GP Soccer and Management S.r.l., agenzia che cura gli interessi di Zalewski, ha messo il focus in una nota sulla situazione del calciatore polacco, messo fuori rosa dalla Roma dopo il no al Galatasaray. "In merito al destino sportivo di Nicola Zalewski, sui giornali e sui siti sportivi negli ultimi giorni si sono lette fantasiose ricostruzioni che non rappresentano la verità", si legge nel comunicato.