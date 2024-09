Roma, Juric è ufficiale: il comunicato del club sul nuovo allenatore

ROMA - Ivan Juric è il nuovo allenatore della Roma: dopo l'improvviso e clamoroso esonero di Daniele De Rossi, è arrivato il comunicato ufficiale dell'ingaggio del 49enne croato come tecnico giallorosso. Juric sostituisce l'ex capitano della Roma, esonerato dopo sole 4 giornate di campionato, nonostante il contratto triennale firmato il 25 giugno scorso con il club dei Friedkin. Il nuovo allenatore è arrivato a Trigoria intorno alle 15.30 di oggi ed è sceso in campo alle 18 per dirigere il suo primo allenamento in vista della partita di domenica prossima contro l'Udinese.