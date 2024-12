Roma, mercato esplosivo: a gennaio rivoluzione totale. Non solo Raspadori, il piano dei dettagli

Le Fée oggetto misterioso, Baldanzi via in prestito

Baldanzi continua a non giocare praticamente mai e medita di provare un’altra esperienza, forse in prestito. Lo stesso discorso vale per Dahl e Sangaré, troppo acerbi per essere utili alla causa Roma nell’immediato. Paredes e El Shaarawy hanno il contratto in scadenza a giugno: si andrà avanti oppure no? In bilico in prospettiva anche Saelemaekers e Angeliño. Soulé, poi, non va svenduto, ma è entrato in una profonda crisi. Le Fée ha estimatori in Francia. Pure N’Dicka ha mercato e potrebbe segnare una plusvalenza importante perché è arrivato a Roma da parametro zero.