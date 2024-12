Galatasaray su Dybala, quanti acquisti in Italia: già quattro dalla Roma, ecco chi sono

Nzonzi, dal flop alla Roma alla parentesi Galatasaray

Non fu certo un'annata memorabile quella di Steven Nzonzi con la maglia della Roma, indossata in 39 occasioni, arricchite soltanto da un gol e due assist nella stagione 2018/19. Tante critiche e l'inevitabile addio nell'estate successiva, quando formalizzò il suo passaggio in prestito al Galatasaray. Rimase in Turchia fino a gennaio, portando a casa 10 presenze in campionato e 5 gettoni in Champions League, per un totale di 1.287 minuti. Poi, la chiamata del Rennes in Ligue 1. Oggi gioca in Iran, nel Sepahan, società con sede nella città di Esfahan.