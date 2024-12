Allegri alla Roma, è l'idea. Ma Ancelotti ha un sogno

Roma, l'idea numero uno per la panchina è Max Allegri

I presidenti sono in prima fila in tutte le decisioni chiave del club: non c'è niente che non passi da loro. Vogliono riavvicinarsi ai romanisti. Non domani, oggi. L'argomento caldo riguarda la guida tecnica. Ranieri ha ammesso che proverà a fare di tutto «per far arrivare un bravissimo allenatore». Chi? Il nome è quello di Max Allegri. Testa e cuore, come in gran parte delle cose che riguardano la Roma, si intrecciano. Max non ama prendere squadre in corsa, farebbe un' eccezione solo per il Milan, che per lui è speciale. La Roma ci aveva pensato prima di Ranieri, se nelle prossime settimane Allegri sarà ancora libero sono previsti nuovi contatti con Giovanni Branchini, il suo agente-amico. All'ex Juve l'ipotesi Roma non dispiace, a patto di avere mani libere e un progetto concreto. Ranieri è una garanzia, in questo senso, i Friedkin sono pronti ad esserlo.