Roma, i giorni di Pellegrini: il capitano tra derby e futuro

Il mercato e il sondaggio del Napoli per Pellegrini

L’entourage di Pellegrini, quindi l’agenzia GP Soccer and Management Srl, ha smentito di essersi avvalso della collaborazione di Davide Lippi per cercare di trovare una squadra al giocatore in Premier League. L’apertura del mercato naturalmente apre a qualsiasi scenario sul futuro di Lorenzo, come del resto per qualsiasi altro calciatore che non è ritenuto incedibile dal proprio club in virtù di prestazioni al di sotto delle aspettative e di un contratto (in scadenza nel giugno 2026) che tra dodici mesi lo vedrà libero di poter firmare per un’altra squadra. Fin qui a quanto risulta non ci sarebbero stati contatti per discutere il rinnovo, questo perché il momento è delicato per il club e non ci sono i presupposti per approfondire discorsi per prolungare la permanenza di un giocatore che in campo ha bisogno di ritrovarsi. Il Napoli ha fatto un sondaggio, diverse squadre sono alla finestra per capire gli sviluppi del mercato invernale.