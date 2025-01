Roma, Le Fée a un passo dal Sunderland: i dettagli della trattativa

Roma, le Fée ai saluti: è a un passo dal Sunderland

il 24enne centrocampista francese, che i giallorossi hanno acquistato la scorsa estate dal Rennes, è inifatti a un passo dalla firma con il Sunderland, che milita in Championship. Chiusura vicina tra il club inglese e la Roma, con il calciatore che aspetta solo l'ok per volare in Inghilterra e svolgere le visite mediche, per poi trasferirsi con la formula del prestito e obbligo di riscatto (a 23 milionio di euro) in caso di promozione in Premier League del Sunderland, attualmente quarto in classifica (a -3 dal Leeds capolista).