Roma-Frattesi, l’Inter alleata: le mosse per provare il colpo

ROMA - È tornato a essere il tormentone del mercato, stavolta di quello invernale ma sempre con quella squadra di mezzo che probabilmente è nel suo destino. Davide Frattesi e la Roma, una storia infinita e chissà, forse un nuovo capitolo tutto da scrivere dopo quello chiuso nelle giovanili e quello mai aperto due estati fa, quando Tiago Pinto preferì prendersi il 30% della sua cessione all’Inter anziché riportarlo nella Capitale. Ecco, adesso dopo un anno e mezzo la Roma vuole riprovarci, con un direttore sportivo diverso e un allenatore - romano e romanista - che ha avallato il suo eventuale arrivo. Il club giallorosso non molla Frattesi e continua a lavorare sotto traccia per riuscire a far quadrare i conti e a riportare a casa «un figlio di Roma», citando Ghisolfi. Allo stesso tempo il Napoli resta alla finestra monitorando la situazione non solo del centrocampista nerazzurro ma anche di Lorenzo Pellegrini.

Le condizioni dell'Inter per cedere Frattesi

E l’Inter? Aspetta e osserva l’evoluzione della vicenda dopo aver dettato le proprie condizioni. La prima: Frattesi non è un problema in casa nerazzurra e anzi nessuno ha intenzione di (s)venderlo; a maggior ragione nel mercato invernale. La seconda: né Inzaghi e tantomeno Marotta o Ausilio hanno intenzione di rinforzare una diretta concorrente per lo scudetto, indebolendo quindi la propria squadra e cedendo un giocatore di qualità al Napoli. Prezzo - provocazione - per la rivale: oltre 60 milioni. La terza: Se proprio Frattesi dovesse chiedere la cessione, e fin qui non lo ha fatto direttamente, la Roma in Serie A sarebbe la candidata preferita a cui venderlo. Costo del cartellino per i Friedkin (non provocatorio): 45 milioni. Attenzione però: la notizia delle ultime ore è che sono trattabili, quindi scendendo al massimo di cinque milioni l’affare con Ghisolfi si può chiudere.

La situazione Cristante-Inter

E allora se il Napoli in questo momento è naturalmente defilato, i giallorossi stanno ragionando attentamente sull’operazione. Lo hanno fatto ufficialmente con l’Inter una ventina di giorni fa con un primo sondaggio. E lo stanno facendo adesso con l’agente di Frattesi, Giuseppe Riso, che ieri ha incontrato Ghisolfi a Milano per parlare del ragazzo ma anche di Cristante, altro suo assistito, che adesso è sceso nelle gerarchie e dopo sette anni non è più titolare. Potrebbe finire nella trattativa, o meglio, potrebbe essere un aiuto all’Inter per cedere Frattesi e avere comunque una pedina a disposizione in rosa, a centrocampo, fino a giugno: i nerazzurri non sono ancora convinti di accettare un giocatore che compirà 30 anni a marzo come contropartita a titolo definitivo, ma lo prenderebbero eventualmente in prestito secco, come soluzione tampone in attesa di trovare un vero sostituto di Davide.

Roma, attesa per Frattesi: le mosse

La Roma come detto sta lavorando sulla fattibilità dell’operazione, aspettando di avere un quadro totalmente chiaro prima di avanzare un’offerta ufficiale all’Inter. Di certo l’unica possibile è quella con il prestito con obbligo di riscatto (la stessa che farebbe il Napoli, con pagamento biennale). Magari aggiungendo qualche milione in inverno e poi saldando il conto in estate, quando la Roma avrà chiaramente un budget diverso contando anche su qualche cessione. Come quella di Le Fée al Sunderland per 24 milioni (se il club inglese troverà la promozione in Premier), o chissà, anche quella di Pellegrini (il cui contratto scade nel 2026) se dovesse riaprirsi il discorso con il Napoli stesso o con qualche altra squadra estera. La situazione Frattesi è destinata ad avere nuovi risvolti, mancano più di venti giorni alla chiusura del mercato e ogni scenario resta possibile. Le certezze al momento sono quattro: Frattesi vuole giocare di più, l’Inter ha aperto alla Roma e chiuso al Napoli, Ghisolfi vuole approfittarne.