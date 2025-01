Saelemaekers alla Roma e Abraham al Milan: passi avanti, la situazione 

ROMA - Primi contatti, prime telefonate, primi passi avanti. Roma e Milan parlano e trattano le cessioni a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers in giallorosso e Tammy Abraham in rossonero, in modo che entrambi i giocatori restino felici e contenti negli attuali club in cui sono in prestito. L’affare si può fare, le parti sono ottimiste e molto presto si ritroveranno per trovare un’intesa definitiva e chiudere la questione. Ieri Ghisolfi era a Milano , ha avuto un contatto con la parte milanista per sottolinare la volontà - della Roma e dello stesso calciatore - di acquistare il cartellino del belga. Lo stesso si può dire anche dei rossoneri su Abraham, specialmente in un momento in cui il ragazzo è sulla cresta dell’onda dopo aver regalato la Supercoppa a Conceiçao.

Tutti al lavoro

E allora dopo la dichiarazione d’intenti, adesso è tempo di lavorare. Quindi la Roma si concentrerà sulle richieste contrattuali di Alexis e sul far quadrare le cifre dello scambio di cartellini ed eventuali conguagli, il Milan invece dovrà trattare proprio con Abraham per un ingaggio da sei milioni che nel nuovo contratto dovrà inevitabilmente essere ridiscusso al ribasso. Lo sa lo stesso giocatore che nelle ultime stagioni tra infortuni e rendimento negativo non è riuscito a rispettare le aspettative del primo anno in giallorosso quando realizzò 27 gol in 53 presenze tra campionato e coppe. Per arrivare a un accordo tra Roma e Milan servirà prima di tutto l’intesa tra i club con i rispettivi giocatori, poi le parti si riaggiorneranno per definire la situazione. Ghisolfi è tornato ieri sera a Roma con sicuramente più certezze di portare a termine una trattativa che spera possa trovare una fumata bianca nelle prossime settimane. In primis per far sì che Saelemaekers possa concentrarsi esclusivamente sul campo, ma anche per evitare che altri club - specialmente all’estero - possano interessarsi al belga che tanto sta facendo bene in questa stagione con tre gol e tre assist in undici presenze.

Roma, piace Buchanan

Sempre da Milano - ma sponda nerazzurra - potrebbe arrivare il vice di Alexis, almeno per questa ultima parte di stagione. A Ghisolfi piace infatti Tajon Buchanan, l’esterno di 25 anni che sta trovando poco spazio nell’Inter complice anche l’infortunio che lo ha tenuto ai box per gran parte di questa prima metà di stagione. Ai giallorossi interessa il canadese per le sue qualità e la sua duttilità: può giocare sia a destra che a sinistra, può interpretare un ruolo più difensivo ma al tempo stesso spingere da esterno a tutta fascia. La Roma ha chiesto informazioni, l’Inter ha fatto sapere che non lo darà via in prestito secco. Servirà una buona offerta per farlo partire da Milano.