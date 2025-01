Le Fée già dimentica la Roma: "Al Sunderland mi divertirò"

Le Fée entusiasta: "Sono sicuro che mi divertirò, qui grazie a Le Bris"

Al Sunderland alla ricerca di minuti e continuità. Enzo Le Fée, archiviata la parentesi con la maglia della Roma, ritrova in Inghilterra anche Régis Le Bris, manager con cui ha già lavorato ai tempi del Lorient in Francia. Il 24enne non ha nascosto il grande entusiasmo per la nuova tappa della sua carriera: "Sono molto felice di essere qui, ora devo solo dimostrarlo in campo. Penso che sia la cosa più importante, non vedo l'ora di giocare davanti ai nostri tifosi. Le Bris? Lui è uno dei motivi per cui sono qui. Lo conosco e so come vuole giocare, quindi sono sicuro che mi divertirò", ha sottolineato.