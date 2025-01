Roma, Rensch a un passo: i dettagli dell'accordo

Devyne Rensch è a un passo dalla Roma . Il club giallorosso ha raggiunto l'accordo con l' Ajax per il trasferimento in Italia del laterale destro olandese, inseguito da tempo dal ds Ghisolfi . Limati i dettagli e le cifre dell'affare.

Devyne Rensch alla Roma, accordo con l'Ajax

Devyne Rensch dovrebbe essere presto un nuovo calciatore della Roma. Intesa raggiunta tra la società giallorossa e l'Ajax per l'approdo in Serie A del talento olandese, che dovrebbe arrivare per una cifra compresa tra i 4 e i 5 milioni. Dopo l'ultimo no dei lancieri, Ghisolfi ha rilanciato su indicazione dell'entourage del ragazzo, che voleva fortemente sposare il progetto tecnico della Roma.