Roma diretta calciomercato: Rensch in arrivo. Tutte le trattative di oggi

Ore cruciali per il calciomercato della Roma. Sempre più vicino l'arrivo dall'Ajax di Rensch, esterno destro classe 2003. Intanto si continua a lavorare per il ritorno di Davide Frattesi nella Capitale, mentre un altro figlio di Roma, Lorenzo Pellegrini, si è confessato sul suo futuro al Corriere dello Sport - Stadio (QUI per l'intervista esclusiva). Segui la diretta con tutte le notizie sul calciomercato della Roma: aggiornamenti in tempo reale.