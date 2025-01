Roma, subito Rensch: quando può arrivare. Per Frattesi invece...

Ogni giorno che passa, in parallelo all’avicinamento di Devyne Rensch alla Roma , in Olanda escono frasi piuttosto critiche sul giovane esterno in uscita dall’Ajax. L a settimana scorsa era stato Marco Van Basten , uno che si fa ascoltare, a esprimere dubbi sulle qualità di Rensch. Ieri invece il giudizio molto severo è stato espresso da Aad De Mos, ex allenatore della casa: «Parliamo di un giocatore che pensa solo a costruire il gioco e mai a difendere. Con lui l’errore è sempre dietro l’angolo, non capisco cosa abbia visto in Rensch la Roma». Strana narrazione, che stride con le dichiarazioni e le scelte del tecnico di adesso, Francesco Farioli, che vorrebbe tenerlo con sé.

Dettagli

In ogni caso le due società hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento. L’Ajax ha provato fino all’ultimo a offrire a Rensch il rinnovo del contratto che scafdrebbe a giugno ma non ha potuto convincere il ragazzo che ormai aspettava il via libera per sbarcare in Italia. Nelle ultime ore si stanno rifinendo i dettagli di una compravendita da 5 milioni. A breve, forse già in serata, Rensch sbarcherà a Fiumicino per mettersi subito a disposizione di Ranieri e dei nuovi compagni. Il contratto con la Roma, da 1,2 milioni, scadrà nel 2029. Un bel modo per festeggiare i 22 anni compiuti ieri in attesa di partire.

Le manovre

Rensch arricchirà la pattuglia di esterni destri, sia con la difesa a tre che con quella a quattro. Ma potrà essere utilizzato anche come centrale di destra, come alternativa a Mancini. Per questo è stato selezionato. Sarà il primo rinforzo del mercato di gennaio, copre nei numeri finanziari della rosa la partenza di Le Fée, ma Ranieri spera di poter contare su almeno un altro rinforzo: una punta centrale. Nei discorsi ancora esistenti con l’Inter per Frattesi è uscito fuori il nome di Marko Arnautovic. Prima però la Roma deve cedere Shomurodov che ha un discreto mercato in Italia. Intanto si profila un turnover tra i secondi portieri: via l’australiano Ryan, che ha giocato una sola partita con la Roma, e dentro Pierluigi Gollini che è fuori dai programmi del Genoa.

L’allenatore

Ieri infine Ranieri è tornato sul tema del futuro allenatore della Roma nell’intervista a Raisport, quello che ne prenderà il posto «con l’obiettivo di condurre il club in alto in Europa». Di fronte a due profili citati, Allegri e Montella, ha risposto con sarcasmo: «Non rispondo sui nomi ma vi assicuro che se gli allenatori escono sui giornali io li considero meno...».