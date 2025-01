Roma, Rensch parte dalla panchina: la spiegazione di Farioli

Sembra ormai solo una questione di tempo, presto la Roma ( oltre al portiere ) potrà accogliere un nuovo terzino destro: il prescelto è Devyne Rensch , 22enne in scadenza a giugno con l'Ajax . Un ulteriore indizio sulla trattativa alle battute finali con il club di Amsterdam è arrivato dalla scelta del tecnico italiano Francesco Farioli di non far partire titolare Rensch, preferendo al suo posto il danese Gaaei , che non giocava una partita ufficiale da quasi un mese . Nonostante tutto lasci pensare a questioni di mercato , l'allenatore 35enne ha dato una spiegazione ben diversa .

Farioli: "L'ho fatto per proteggere Rensch, spero che rimanga"

Infatti, Farioli ha negato che il motivo dell'esclusione di Rensch sia l'imminente trasferimento: "Devyne si sta allenando bene. Come sapete, ci sono voci che girano. Uno dei miei compiti è anche quello di proteggere i giocatori e di proteggere un bene importante per il club. Io spero di avere Rensch con noi fino alla fine dell'anno, e magari anche per il futuro. In questi giorni c'è molto rumore e voci, quindi penso che sia meglio per lui stare con la squadra ma non giocare dall'inizio". Una scelta del tecnico, dunque, non del giocatore, che da parte sua negli ultimi mesi ha rifiutato ogni proposta di rinnovo dell'Ajax, sempre più convinto di voler andare alla Roma.