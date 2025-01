Frattesi, la Roma insiste: il piano dei prossimi 10 giorni

ROMA - «Se andrà via, perderemo un giocatore-chiave». L’allenatore italiano dell’Ajax, Francesco Farioli, si è reso conto di non poter più trattenere Devyne Rensch , che ieri ha lasciato per 80 minuti in panchina nella vittoria in campionato contro l’Heerenveen. «È stata una mia decisione - ha aggiunto Farioli - ci sono tante voci sul futuro di Devyne, io ho il dovere di tutelarlo». Rensch d’altra parte era stato molto chiaro: non rinnoverà il contratto in scadenza e vuole andare alla Roma.

Roma, attesa per Rensch dall'Ajax

Cosa manca allora per chiudere un trasferimento già definito sulla base di 5 milioni? L’Ajax ha chiesto qualche giorno di tempo per inserire in organico il sostituto. Ma non dovrebbero esserci sorprese. Da un momento all’altro Rensch otterrà il via libera per volare a Roma e cancellare le perplessità espresse da diversi uomini di calcio olandesi, a cominciare da Van Basten, sul suo conto. Il giocatore è stato scelto perché, a 22 anni appena compiuti, rappresenta un investimento. Ma anche nell’immediato Rensch potrà essere un cambio utile sulla fascia destra e, perché no, da difensore centrale destro, ruolo che ha ricoperto più volte in passato. Per lui è pronto un contratto di quattro anni e mezzo da 1,2 milioni a stagione, più o meno cinque volte tanto rispetto allo stipendio che percepisce ad Amsterdam.

La trattativa con l'Inter per Frattesi

Inglobando Rensch, Ranieri avrà così quattro terzini destri in panchina (dopo Celik, Abdulhamid e il giovane Sangaré) ma continua ad aver bisogno di rinforzi in altri reparti. Manca un attaccante centrale, per esempio, che possa essere utilizzato da sostituto di Dovbyk con maggiore redditività di Shomurodov. E poi c’è sempre l’obiettivo Frattesi, che per caratteristiche completerebbe il centrocampo titolare risultando molto più funzionale di Le Fée (che ha debuttato con il Sunderland in Inghilterra) al gioco di Ranieri. Il procuratore Riso continua a tenere allacciati i contatti della trattativa. Ma la Roma non potrà offrire 40 milioni se prima non avrà ceduto almeno un altro giocatore che guadagna molto, Pellegrini o Cristante. Bisogna probabilmente aspettare le ultime ore del mercato, quando saranno finiti i gironi della prima fase delle coppe europee e quindi non esisteranno più problemi di liste Uefa: se un nome viene cancellato non può essere rimpiazzato fino alla seconda fase. È una delle condizioni imposte dall’Inter. E alla Roma, che ha bisogno di tempo per le cessioni, va bene anche così.

Frattesi vuole tornare alla Roma

Frattesi da parte sua ha già manifestato il suo malessere: non si sente abbastanza importante per Inzaghi, che gli ha preferito Barella anche contro il Como, in condizioni fisiche approssimative. Da anni spera di tornare alla Roma, la società che lo ha svezzato. Ma in questo momento la sua priorità è giocare con continuità per non perdere la Nazionale. Anche il Napoli gli ha manifestato interesse ma l’Inter, cimprensibilmente, non vuole trattare un giocatore con la principale concorrente per lo scudetto.