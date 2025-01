Roma, fatta per l'arrivo di Rensch: le cifre e i dettagli

La Roma ha trovato l'accordo totale con l' Ajax per l'arrivo di Rensch . L'esterno destro olandese, classe 2003, è atteso nella Capitale nelle prossime ore per sottoporsi alle visite mediche, firmare e iniziare la nuova avventura con i giallorossi. Si metterà subito a disposizione di Ranieri, che nella sua carriera alla Roma ha già allenato altri due olandesi, Kluivert e Karsdorp. Il terzino 22enne darà al tecnico un'opzione in più sulla fascia destra, finora occupata soprattutto da Saelemaekers e Celik.

Roma, ecco Rensch: trovato l'accordo con l'Ajax

La cifra dell'affare si aggira intorno a poco più di 5 milioni di euro ed è la prima operazione di mercato in entrata di questa sessione invernale di calciomercato per i giallorossi, in attesa di sviluppi sul fronte Frattesi. Domenica Rensch ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Ajax entrando all'80' contro l'Herenveen. Un addio che ad Amsterdam ha suscitato parecchio clamore. Basti pensare ai duri attacchi di Van Basten e dell'ex Ajax Aad de Mos. L'allenatore degli olandesi, Francesco Farioli, ha invece speso parole al miele per Rensch, esprimendo anche un po' di rammarico per aver perso una pedina importante della sua formazione.

I numeri di Rensch con l'Ajax

Duttile e veloce, nelle ultime tre stagioni Rensch è diventato un insostituibile dell'Ajax con qualsiasi allenatore. Gioca principalmente sulla fascia destra come terzino, ma in carriera ha fatto anche il mediano, il difensore centrale (sia nella difesa a tre che a quattro) e il terzino sinistro. Quella con la Roma si tratta della sua prima esperienza fuori dall'Ajax, squadra con cui è cresciuto nel vivaio fin dai 13 anni. Con gli olandesi, contando solo la prima squadra, ha collezionato 159 presenze, 10 gol e 12 assist. Nell'ultima stagione ha giocato 14 partite, di cui 13 da titolare, segnando un gol.