Roma, Rensch arriva in Italia: da quando sarà disponibile

Trattativa chiusa, valigia pronta, biglietto prenotato: Devyne Rensch sarà presto della Roma. Accordo totale tra i giallorossi e l’Ajax, affare ormai chiuso e pronto a essere messo nero su bianco per dare il via libera al giocatore di sbarcare nella Capitale. L’attesa è finita, probabilmente già oggi l’esterno olandese farà il suo primo ingresso al Fulvio Bernardini dopo aver sostenuto le visite mediche di rito. C’è una firma da apporre sul contratto, c’è un allenatore da salutare e una squadra con cui condividere lo spogliatoio: Rensch non vede l’ora di fare tutto questo per la prima volta da quando è professionista. Dopo dieci anni di Ajax è pronto a cominciare un’avventura lontano da casa, lontano dall’Eredivise e dall’Olanda: un sogno che si realizza, un’esperienza che ha tanto voluto e aspettato invece di rinnovare il contratto con il club di Amsterdam. Roma e Ajax hanno trovato l’accordo sulla base di 5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo più un ulteriore milione di bonus. Al giocatore un contratto da circa 1,2 milioni più bonus fino al 2029 . Più naturalmente le commissioni all’agente che ha lavorato a lungo per chiudere l’affare e trovare un punto di incontro tra le richieste dei “lancieri” e il diesse Ghisolfi. Domani forse il primo allenamento, poi continuerà a lavorare a Trigoria per essere pronto per domenica. Non potrà giocare le prossime due gare di Europa League (la lista è chiusa fino al termine di questa fase del torneo): sarà invece a disposizione per l’Udinese.

Solo la Roma

Rensch aveva voluto la Roma già in estate quando il diesse francese si era interessato a lui per rinforzare la fascia destra prima dell’arrivo di Abdulhamid. Non se ne era fatto nulla perché l’Ajax a un anno dalla scadenza del contratto chiedeva cifre esorbitanti, ben 15 milioni di euro. Ma la Roma per Devyne era nel destino: così ha aspettato, ha rifiutato le proposte di rinnovo degli olandesi (più qualche altra menifestazione d’interesse arrivata da club esteri) e alla fine adesso si può godere questa sua vittoria personale. In Olanda lo hanno definito un predestinato, un giocatore capace di strappare la prima convocazione con la nazionale olandese da minorenne, capace di prendere il posto nell’Ajax di Sergino Dest - venduto nel 2020 al Barcellona - e poi di Mazraoui passato al Manchester United. Rensch ha compiuto quattro giorni fa 22 anni, ma nel suo curriculum può vantare già 156 presenze da professionista con l’Ajax con 10 gol e 12 assist. Non male per un ragazzo che vanta partite in Eredivise, ma anche Champions, Europa League e Conference. L’Ajax se lo è goduto dalle giovanili, il Psv invece lo vede come un grande rimpianto: «Ho fatto prima uno stage con il Psv - aveva ammesso il ragazzo - ma sono stato escluso. Poi mi hanno offerto cinque allenamenti con l’Ajax e ci sono volute solo due sessioni prima che dicessero che mi volevano. Forse il Psv si sbagliava». Forse sì.

Roma, attesa per Frattesi

Per un anno l’Ajax ha provato a rinnovare il contratto del terzino (che può giocare anche difensore centrale e mediano grazie alle sue qualità palla al piede), ma non c’è stato verso. Rensch voleva cambiare squadra, ha incontrato la Roma e ha scelto lei. E adesso può finalmente sorridere e vivere questo nuovo traguardo della sua carriera. Chiuso questo discorso, adesso Ghisolfi può lavorare sul resto. Perché Ranieri ha bisogno di rinforzi e in diversi ruoli: difensore centrale, esterno sinistro (ma potrebbe arrivare in estate), centrocampista e attaccante. Frattesi resta il primo nome in mezzo al campo, ma è un affare difficile ed eventualmente andrebbe in porto soltanto negli ultimi giorni di mercato. L’ex Sassuolo ha aperto al trasferimento ma non vuole lo scontro con l’Inter che ha già fissato il suo prezzo: 45 milioni (trattabili fino a 40), e cessione a titolo definitivo (sì al prestito non obbligo, non col diritto). La Roma studia e ragiona sull’affare, ma intanto si gode anche il suo nuovo acquisto Devyne.