Ultime news calciomercato Roma: Brobbey piace ma costa, come Zalewski può andare al Marsiglia

La Roma cerca il vice Dovbyk

Alla Dacia Arena, Ranieri potrà contare per la prima volta sui due volti nuovi del mercato invernale: il terzino olandese Rensch e il portiere di riserva Gollini. Ma non può essere ancora soddisfatto della rosa che Ghisolfi gli ha messo nelle mani. Aveva chiesto almeno tre rinforzi di livello. E uno deve necessariamente riguardare l’attacco, tanto più che Shomurodov è a un passo dal Venezia (prestito con obbligo di riscatto vincolato) e infatti ad Alkmaar non è entrato nel finale, quando serviva un centravanti che riempisse l’area di rigore avversaria. Nella conferenza post partita, Ranieri ha detto il massimo che poteva dire sull’argomento: «Per l’attacco abbiamo guardato dappertutto, vediamo...». Il senso è che la Roma sta cercando da settimane un vice Dovbyk, o anche un attaccante da associare al titolare in alcuni momenti delle partite. Ma ancora non ha trovato il profilo ritenuto idoneo.

Attacco, offerto Brobbey dell'Ajax

Un giocatore sicuramente stimato è Giacomo Raspadori, sempre meno considerato da Conte al Napoli. Ma De Laurentiis non sembra disposto a trattarne la cessione alle condizioni della Roma: prestito con diritto di riscatto. Sarebbe molto più facile agganciare il portoghese Beto, che è di proprietà dell’Everton e quindi viene controllato direttamente dalla famiglia Friedkin. Ma per caratteristiche, e per valore assoluto, non sembra stuzzicare la fantasia di Ranieri. Ghisolfi si sta muovendo proprio sul panorama internazionale per scovare un’occasione che possa trasformarsi magari in un investimento: nei colloqui con l’Inter per Frattesi, che resta un target reale ma molto difficile per costi, è uscito fuori anche il nome di Marko Arnautovic. Ieri Enzo Raiola è stato avvistato a Trigoria: l’agente ha offerto Brian Brobbey, olandese dell’Ajax, ma l’operazione appare complessa per i costi. In Francia piace invece - non da oggi - Kalimuendo del Rennes. Ma l’ex romanista Massara, ora ds del club, non lo libera a gennaio se non per cifre astronomiche: è un 2002 ed è un titolare inamovobile della squadra che è rimasta intrappolata nella lotta per non retrocedere.

Trigoria, i calciatori con la valigia

Qualcosa comunque succederà. In entrata e anche in uscita, con i fari puntati su Zalewski. In scadenza di contratto a giugno, sul prodotto del settore giovanile è forte il pressing del Marsiglia che lo vorrebbe subito. Zalewski è stato cercato pure dal Como ma non sembra entusiasta della prospettiva. Il Marsiglia invece lo intriga, vista la garanzia di De Zerbi come allenatore, anche se nella sua testa rimane la prospettiva di andare a giugno all’Inter a zero (per questo la Roma avevva provato a proporlo all’Inter come parziale contropartita di Frattesi). La trattativa procede, con un’ipotesi non del tutto assurda: Zalewski potrebbe rinnovare con la Roma per un anno e poi andare sei mesi in prestito al Marsiglia, con la promessa di poter scegliere eventualmente una nuova destinazione a luglio. Soulé piace invece al Galatasaray. La Roma, intanto, è al lavoro per rinnovare altri due accordi in scadenza, con i giovani talenti Marin e Mannini. Non sarà semplice.