Ranieri e la frase di mercato su Lucca al termine di Udinese-Roma

Claudio Ranieri parla già da dirigente. L'allenatore della Roma pensa al futuro della squadra e al suo futuro all'interno di essa come consulente della proprietà per le questioni sportive del club.

Ranieri e l'interessamento per Lucca

L'argomento più caldo sarà la scelta del suo successore sulla panchina, con un occhio anche al rafforzamento della rosa. Specialmente nel reparto offensivo, stando alle parole di Ranieri ai microfoni di Dazn. L'allenatore ha risposto su un possibile interessamento per Lorenzo Lucca. Queste le sue parole: "È un ottimo giovane, lo stiamo seguendo. Chissà". Lo stesso attaccante che poco prima gli aveva segnato contro sbloccando la sfida per l'Udinese. Pellegrini e Dovbyk hanno poi ribaltato la gara, ma il gol dell'attaccante rimane di ottima fattura. Si tratta del decimo gol stagionale in tutte le competizione per l'ex Pisa: otto in campionato e due in Coppa Italia.