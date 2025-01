La Roma cede Zalewski al Marsiglia per 6 milioni, lui dice no: c’è l’Inter

La Roma aveva chiuso nelle ultime ore la cessione di Nicola Zalewski al Marsiglia per sei milioni tra prestito e obbligo garantito. Un trasferimento a titolo definitivo, quindi. Il giocatore, che già ad ottobre aveva detto no al Galatasaray, non ha accettato nonostante dalla Francia abbiano provato a convincerlo e adesso tratta con l’Inter. Per lui non ci sono altre strade: o resta a Trigoria e va a scadenza a giugno o va a Milano ora. Zalewski tra Roma e Inter, non c’è accordo sulla formula Il problema - e non è uno scoglio da poco - è sulla formula: l’Inter non lo vuole prendere a titolo definitivo, la Roma sì. Anche perché se dovesse andar via in prestito dovrebbe prima rinnovare con il club giallorosso. La soluzione? Zalewski rinnova e va a Milano in prestito con diritto di riscatto a una cifra simile a quella pattuita da Ghisolfi con il Marsiglia. Alla Roma potrebbe andar bene ma non vuole il diritto, punta all’obbligo. E quindi si continua a trattare.