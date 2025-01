Zalewski vuole solo l’Inter: ecco l’offerta alla Roma

Vi a Buchanan, dentro Zalewski, possibilmente subito, altrimenti a giugno, quando il suo contratto con la Roma sarà scaduto. È questo il piano dell’Inter, che ieri ha fissato con il Villarreal i dettagli del trasferimento dell’esterno canadese: un milione di prestito e altri 13 come quota per il diritto di riscatto. Il nodo da sciogliere è, appunto, l’uscita del polacco dalla squadra giallorossa. Dal club nerazzurro sono arrivate due proposte: l’acquisto immediato a titolo definitivo, in cambio di 500 mila euro (cifra bassa proprio in ragione del suo contratto in scadenza), altrimenti prestito con diritto di riscatto, a 6-7 milioni. Per questo secondo scenario, però, occorre che Zalewski rinnovi per un anno. E la Roma, come ha verificato ieri Pocetta, il suo procuratore, in missione a Trigoria, da questo orecchio ancora non ci sente.