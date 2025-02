Roma, stretta per Marmol. Ghisolfi punta forte sullo spagnolo

ROMA - Un difensore per Ranieri . Solo quello. La Roma ha rinunciato a comprare un attaccante, adagiandosi sugli exploit recenti di Shomurodov che era stato già promesso al Venezia , ma conta di integrare la rosa con un centrale che possa dare il cambio ai tre titolari Mancini, Hummels e N’Dicka . Il nome scelto viene dalla Spagna, anzi dalle Canarie: si chiama Mika Marmol , è un 2001 e gioca nel Las Palmas . Costa 10 milioni da pagare in un’unica soluzione, come da clausola rescissoria. Non trattabili, perché metà della cifra andrà girato al Barcellona comproprietario del cartellino.

Roma, le operazioni in uscita

Ghisolfi era quasi pronto a ritirarsi, perché senza i soldi della cessione di Zalewski al Marsiglia (per ora entrano solo 600.000 euro di prestito dall’Inter, riscatto eventuale a 6,5 a giugno) non aveva abbastanza liquidità da investire. Ma nelle ultime ore dalla Premier League è arrivata un’offerta per Zeki Celik, che Ranieri sta usando spesso come centrale aggiunto dopo l’arrivo di Rensch. Per il momento il Fulham lo ha chiesto in prestito con diritto di riscatto. Se gli inglesi si impegnano con l’obbligo di acquisto, si può trovare un accordo. La negoziazione è stata avviata e potrebbe andare in porto a determinate condizioni. L’allenatore però non è convintissimo di dare l’ok senza abbracciare prima il difensore nuovo, perché mercoledì a San Siro contro il Milan dovrà già rinunciare allo squalificato Mancini.

Fermi tutti: il Fulham ci ha provato per Soulé

Il Fulham aveva sondato la Roma anche per Soulé ma è stato stoppato. Ranieri crede in lui ed è sicuro di valorizzarlo nelle prossime settimane. Al tempo stesso è stata bloccata la cessione di Paredes al Boca. Paredes voleva tornare in Argentina subito, per ragioni personali. Aveva parlato anche al presidente Riquelme e al tecnico Gago, chiedendo di raggiungere un accordo con la Roma. Ma Ranieri è intervenuto con decisione spiegando al giocatore quanto sia importante per la squadra. Il rientro a Baires è dunque rinviato a giugno, alla scadenza del contratto, salvo nuovi colpi di scena.