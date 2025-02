Roma, è arrivato Gourna-Douath. Le cifre dell'affare e il retroscena su Cristante

Roma, Gourna-Douath atterrato a Fiumicino

Poco dopo l'atterraggio, il francese ha subito mandato il suo primo messaggio da giocatore della Roma. Sul profilo del club è stato postato un video con Gourna Douath che dice: "Ciao tifosi giallorossi, sono molto contento di essere qui. Forza Roma". Il giocatore arriva dal Salisburgo, dove finora ha raccolto sei presenze in Champions League (senza contare le quattro ai preliminari), 11 in campionato e due in coppa nazionale, con un gol e due assist. L’accordo è in prestito con diritto di riscatto a 18 milioni, che diventerà obbligo a determinate condizioni. Un'operazione last minute che potrebbe portare alla cessione di Bryan Cristante: il centrocampista, nel corso della sessione invernale, ha ricevuto segnali dalla Fiorentina, che però non ha chiuso l'affare. Ora l'ex Atalanta è tentato da una proposta del Galatasaray: operazione fattibile dato che in Turchia il calciomercato chiuderà l’11 febbraio