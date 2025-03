Banks conferma l'offerta della Roma: "Ranieri mi ha chiamato, mi ha colpito per un motivo"

Banks e l'offerta della Roma: "Mi ha chiamato Ranieri"

Queste le parole di Banks al giornale tedesco Sport Bild sull'offerta della Roma: "Quando ho saputo dell'offerta della Roma, sono rimasto subito colpito da quanto ci tenessero a me". Il giocatore ha parlato anche di Claudio Ranieri, con il quale ha parlato tramite una videochiamata: "È stato fantastico soprattutto il fatto che l'allenatore si sia impegnato personalmente per coinvolgermi. Ma alla fine sono un giocatore dell'Augsburg e so che il club ha ancora molto in serbo per me". La Roma avrebbe inizialmente offerto 7 milioni di euro più 1 milione di euro di bonus per il trasferimento a titolo definitivo. In seguito ci sarebbe stata anche una nuova offerta pari a 10 milioni più 2 milioni di euro di bonus. Tuttavia, l'Augsburg ha rifiutato e il giocatore continuerà a onorare il contratto firmato la scorsa estate che scadrà a giugno 2027.