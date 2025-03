La Roma si muove per la prossima stagione: Marmol e Lucca tra gli obiettivi    

La Roma non ha ancora individuato l’allenatore ma si sta già muovendo con circospezione alla ricerca di giocatori. Del resto le società tendono a muoversi spesso così: una parte del mercato è impostata in base alle esigenze del tecnico del momento, un’altra contiene il budget per gli investimenti che meritano una valutazione a prescindere. In questo senso la presenza di Claudio Ranier i, che continua a ripetere di voler chiudere la sua esperienza in panchina tra due mesi, può essere un trait d’union di insostituibile efficacia. E’ stato lui stesso a chiarire una settimana fa, alla fine di Athletic-Roma, di aver passato un biglietto da visita al collega Valverde con l’obiettivo di chiamarlo «per chiedere pareri su alcuni calciatori spagnoli che possono interessarci » . Uno di questi è un difensore centrale che gioca nel Las Palmas e che Ghisolfi aveva provato ad agganciare già a gennaio: si tratta di Mika Marmol, centrale mancino classe 2001 con una clausola rescissoria da 10 milioni. Cresciuto nel Barcellona, che vanta una percentuale sulla rivendita, non è stato acquistato durante l’inverno perché la Roma non avrebbe potuto pagare in un’unica soluzione (come impone la clausola) la cifra scritta dai contratti. Da qui l’idea di dirottare il budget sul terzino sinistro, Salah-Eddine, e di ingaggiare un difensore in prestito, il danese Nelsson.

Roma, contatti con Banks

Un altro nome contattato per la difesa è l’hawaiano Noahkai Banks, che è ancora più giovane essendo nato nel 2006. Vive da sempre in Germania, quindi ha passaporto tedesco, e qualche giorno fa ha detto in un’intervista di aver ricevuto una videochiamata da Ranieri. Ha esordito in Bundesliga nel 2025, anche se negli ultimi tempi va sempre in panchina. Chissà se la Roma ha ancora voglia di investire denaro sul suo futuro.

Missione attaccante

In ogni caso le linee guida sono chiare: visto che Hummels non rinnoverà, che Nelsson tornerà al Galatasaray, e che Hermoso verrà ceduto dopo il rientro dal Bayer Leverkusen e un brutto infortunio, alla Roma serviranno due difensori. L’altra urgenza è in attacco, dove Dovbyk è destinato a restare per giocarsi un posto dopo essere stato strapagato l’estate scorsa. Ci vuole però una certezza che lo affianchi, un uomo gol. «Quando hai uno come Batistuta - ha detto Ranieri recentemente - sai che se ti va male puoi contare su 15 gol. E magari sono 30...». Parte la caccia, quindi, con Shomurodov che potrebbe essere ceduto davvero stavolta. Insieme ad Abraham, che la Roma spera venga riscattato dal Milan come da accordi verbali dello scorso mese di agosto: sarebbe un colpaccio perché provocherebbe l’automatica conferma di Saelemaekers in aggiunta a un bonifico da 10 milioni. Vedremo se «il contratto d’onore», così ribattezzato da Ranieri, sarà onorato. Nel frattempo la Roma cerca un’altra punta centrale: Lorenzo Lucca dell’Udinese, sempre per ammissione dell’allenatore, è un profilo da tenere d’occhio.